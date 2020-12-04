Об этом сообщили в пресс-службе областной ГСЧС.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 3 декабря в 12:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения в селе Безруки на улице ШевченкоК месту происшествия были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции крыши и перекрытия хозяйственной постройки, а площадь пожара составила около 70 кв.м.В 13:20 пожар удалось локализировать, а в 14:30 полностью ликвидировать. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.