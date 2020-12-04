26 ноября, около 6:30 утра, водитель автомобиля «BMW 525» на улице Гольдберговськой сбил 54-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители проводят расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи ищут свидетелей трагедии.Всех очевидцев аварии просят обращаться к старшему следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Дорошенко Денису Витальевичу по телефонам: (057) 705-96-91, 705-96-63.