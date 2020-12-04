Соответствующее решение было принято Харьковским апелляционным судом.

Как рассказали в ведомстве, в 2019 году областная прокуратура предъявила 16 исков в Печенежский районный суд Харьковской области по возврату земельных участков площадью около 100 га и стоимостью 11 млн грн из собственности физических лиц.По данным правоохранителей, участки незаконно были переданы физическим лицам под «паи» для фермерского хозяйства. Однако новые владельцы не собирались заниматься фермерством, не имели соответствующего образования и техники.«Установлено, что процедура безвозмездной передачи участков применена, чтобы избежать земельных торгов и незаконно безвозмездно приватизировать государственные земли. Это и стало основанием для направления соответствующих исков в суд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.Решениями Печенежского районного суда Харьковской области в удовлетворении во исках прокуратуры было отказано в полном объеме. Однако решения удалось обжаловать в апелляционном суде и вернуть землю из незаконной собственности.