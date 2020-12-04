4 декабря в 7:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на улице Генерала Недбайло в городе Изюм.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место пожара немедленно были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша и деревянные перекрытия жилого дома на площади 56 кв.м.Также из дома были спасены двое детей, мальчик 2007 года рождения и девочка 2018 рождения.В 7:22 пожар был локализован, в 8:28 окончательно ликвидирован.Причина возникновения пожара устанавливается.