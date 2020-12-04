18 ноября, в Дергачевском лицее № 3 зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний. В результате чего в больнице оказались 43 человека.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе,  на данный момент все заболевшие закончили амбулаторное лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом гастроэнтероколит неустановленной этиологии. Согласно выводам экспертов, вероятной причиной отравление стало несоблюдение санитарно-гигиенического режима и употребление недоброкачественных продуктов питания, о чем свидетельствуют выявленные нарушения. В частности, в сыре была обнаружена кишечная палочка.

На данный момент руководство лицея оштрафовано за нарушение санитарного законодательства. Кроме того, по факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по статье за нарушение санитарных норм.

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