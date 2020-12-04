Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте городского совета.Жители Харькова обратились к городским властям с просьбой заняться развитием инфраструктуры, в связи со строительством двух десятков жилых домов в Шевченковском переулке.
Как пишет автор обращения, в районе переулка создается новый жилой микрорайон. В ЖК "Птичка", где планируется строительство 22 девятиэтажных домов с количеством квартир в каждом доме от 70 до 200.
«Мы, будущие жители этого комплекса, члены харьковской городской громады заинтересованы в том, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя комфортно и безопасно в родном городе. В связи с этим обращаемся к руководству города с просьбой включить в план развития города следующие жизненно важные для нас задачи:
1) Ремонт дороги и обустройство тротуаров от ул. Академика Павлова до пер. Шевченковский, 48.
2) Ликвидацию точки слива нечистот асинизационными машинами в непосредственной близости от ЖК "Птичка"
3) Строительство детского дошкольного учреждения (детского сада) в непосредственной близости от ЖК "Птичка"
4) Пробивку дороги от ул. Барабашова до пер. Шевченковский с дальнейшим запуском по ней общественного транспорта», - сообщает автор.
На данный момент петиция собрала 45 голосов из 5000 необходимых.