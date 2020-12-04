Женщину с травмой головы нашла соседка.

Как рассказали в отделе коммуникации областного главка, злоумышленником оказался 56-летний житель Луганской области, который освободился из мест лишения свободы 1 декабря.В ходе досудебного расследования следователи установили, что 2 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый пришел к 68-летней женщины, которая торговала сигаретами по месту жительства. Когда потерпевшая к нему вышла, он ее толкнул и нанес несколько ударов по голове металлической кочергой, которая лежала рядом. Вследствие полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. После убийства мужчина обыскал жилье пенсионерки и забрал деньги с сигаретами.Сейчас злоумышленник задержан. Он признался в содеянном и ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.