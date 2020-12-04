Об этом сообщили в Dozorro.

Харьковский метрополитен объявил о проведении открытых торгов для поиска подрядчика, который будет предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов КП "Харьковский метрополитен". Речь идет о 45 единиц техники в помещениях эскалаторных станций, на станциях метрополитена, а также в электродепо «Салтовское». Ожидаемая стоимость заказа составляет 50,3 миллиона гривен.Согласно технической документации, услуги по ремонту и техническому обслуживанию эскалаторов должны предоставляться круглосуточно. Будущий подрядчик должен обеспечить на каждой из трех линий метрополитена круглосуточное дежурство персонала для оперативного технического обслуживания оборудования и обеспечения его исправного состояния.Кроме того, во время выполнения заказа подрядчик обязан возвращать коммунальному предприятию все демонтированные части, элементы и оборудование эскалаторов, в том числе с содержанием цветных и драгоценных металлов, которые были заменены.По результатам торгов услуги будут предоставляться с 1 февраля 2021 по 31 января 2022 года.