Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который прошел в городе София.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран, среди которых харьковчане стали одними из лучших, завоевав две золотые и три бронзовые медали.Так, чемпионами Европы стали Вероника Накота (весовая категория - до 66 кг) и Александр Балабин (до 70 кг). «Бронзу» соревнований завоевали Алина Маляр (до 50 кг), Изабель Габорец (до 52 кг) и Мария Фонотова (до 63 кг).В горсовете отмечают, что также сборная Украины по боксу заняла второе общекомандное место, завоевав 20 медалей различного достоинства.