Ученые Университета американского штата Джорджия нашли средство, блокирующее передачу коронавируса.

Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.Специалисты проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Так, оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.Ученые отмечают, что если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.