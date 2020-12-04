Государственным предприятием «Предприятие Государственно-криминальной службы Украины (№25)» получен заказ на изготовление ограждения для многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Благодаря многолетнему сотрудничеству с АО «Трест Жилстрой-1», предприятие предоставило услуги на общую сумму 137 тысяч гривен. Выполнение указанного заказ позволяет дополнительно трудоустроить семерых осужденных, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.Как отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Ольховский, продукция предприятия учреждения уже хорошо зарекомендовала себя и пользуется широким спросом как в Харькове, так и за пределами Харьковской области.