Об этом сообщили на официальной странице партии.

Из 40 присутствующих депотатов за него отдали голоса 34.

Сообщается, что Коваленко был избран во время первой установочной сессии Купянского районного совета в новых административно-территориальных границах.«Имея опыт государственной службы, руководства Великобурлуцким районом и всестороннюю поддержку профессиональной команды партии Блок Светличной «Разом!», Игорь Николаевич будет профессионально руководить районным советом в это сложное время», - заявили в партии.