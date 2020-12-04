В нынешнем году в национальном природном парке "Слобожанский" сократилась популяция бобров.

Как сообщила "Суспільному" начальница научно-исследовательского отдела парка Наталья Бруснецова, животных стало на треть меньше, чем прежде.По предварительным данным, на территории парка живут около 40 бобров.В парке отметили, что подсчет бобров в парке "Слобожанский" ведется уже 6-й год. Обычно животных ищут по следам жизнедеятельности: ученые считают все деревья и кусты, которые были погрызены бобрами.Причиной уменьшения количества бобров специалисты называет высыхание водоемов.