В нынешнем году в национальном природном парке "Слобожанский" сократилась популяция бобров.Как сообщила "Суспільному" начальница научно-исследовательского отдела парка Наталья Бруснецова, животных стало на треть меньше, чем прежде.
По предварительным данным, на территории парка живут около 40 бобров.
В парке отметили, что подсчет бобров в парке "Слобожанский" ведется уже 6-й год. Обычно животных ищут по следам жизнедеятельности: ученые считают все деревья и кусты, которые были погрызены бобрами.
Причиной уменьшения количества бобров специалисты называет высыхание водоемов.