Власти США вечно не будут признавать аннексированный полуостров Крым российской территорией.

С таким заявлением выступил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в штаб-квартире ОБСЕ. Запись была опубликована на Youtube-канале организации.— Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, — заявил американский дипломат. По словам Бигана, действия Москвы по аннексии Крыма грубо нарушают нормы международного права.К слову, в минувшем году комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который запрещает официальному Вашингтону признавать Крым российским. Вместе с тем в документе четко прописано право президента США на исключение ‒ в том случае, если глава государства решит, что это соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.