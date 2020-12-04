Харьков пережил необычно теплый ноябрь. А вот каким будет первый месяц зимы, порадует ли декабрь горожан пушистым снегом и легким морозцем, выяснял «Вечерний Харьков».

По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгении Ляшенко, ноябрь в этом году выдался теплым – средняя температура воздуха была выше нормы для этого месяца на один градус.– Среднемесячная температура составила 2,5 градуса мороза при норме 3,5 градуса ниже нуля, – уточняет метеоролог. – Количество выпавших осадков соответствует норме – 40,7 мм.При этом никаких температурных рекордов нынешний ноябрь не побил. А чего ждать от декабря?– Температура, которая сегодня установилась – минус 2-3 градуса (по состоянию на 2 декабря. – Прим. ред.) – климатическая норма для данного периода. До этого все время было теплее, чем следовало бы. В декабре ожидается среднемесячная температура на уровне 2,5 градуса мороза при норме минус 3,6 градуса. То есть декабрь в нынешнем году прогнозируется на градус теплее нормы. По сути, это не так уж и существенно. С декабрем прошлого года нынешний, конечно, даже в сравнение не идет – в 2019 году первый месяц зимы был аномально теплым, – рассказывает Евгения Ляшенко. – Количество осадков по прогнозу – 38 мм при норме 42. То есть снег будет, но вряд ли стоит ожидать обильных снегопадов и огромных сугробов.