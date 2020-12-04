Украина попала в рейтинг самых опасных направлений для путешествий в 2021 году.

Обновленная карта Travel Risk Map появилась на сайте медицинской и туристической организации International SOS.Аналитики International SOS оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.Также в рейтинге учитывали надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.К зонам "экстремального риска" отнесли: Афганистан, Йемен, Сирию, Ливию, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.Две области Украины − Донецкая и Луганская, отмечены на карте, как самые экстремальные направления для посещения. Остальную часть страны отнесли к зоне среднего риска.Самыми безопасным странами признаны: Гренландия, Исландия, Швейцария, Словения, Норвегия, Финляндия и Дания.