В октябре 2020 года самая высокая заработная плата в Харьковской области была в сфере информации и телекоммуникации — 22 546 грн, что на 1,1% больше, чем в этой же сфере в сентябре 2020 года, сообщает ГУ статистики в Харьковской области.

На втором месте — государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 16 426 грн, что также на 1% больше, чем в сентябре. На третьем месте — добывающая промышленность и разработка карьеров (16 142 грн), в этой сфере зарплата за месяц уменьшилась на 37,2%.Наименьшими были зарплаты в сфере временного размещения и организации питания (6 218 грн), оптовой и розничной торговли (7 659 грн) и операциях с недвижимым имуществом (8 039 грн).