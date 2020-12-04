По состоянию на 4 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 40 550 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 57 996 случаев заболевания COVID-19, 20 455 человек находятся под медицинским наблюдением, 36 753 пациента выздоровели, 788 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 декабря в Украине зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 787 891 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 13 195 человек умерли, 397 809 - выздоровели.