Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Стало известно, на каких авто украинские полицейские будут тайно проверять скоростьПредседатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков рассказал, на каких авто полицейские будут тайно проверять скорость движения автомобилей.По словам чиновника, первые полицейские автомобили-фантомы, которые тайно контролировать скорость движения, будут созданы на базе Skoda Kodiaq. Они смогут контролировать скорость движения в попутном и встречном направлении."Мы запускаем пилотный проект и уже четыре таких автомобиля заработают в этом году", - рассказал чиновник. В следующем году их количество увеличат до 150. Однако не факт, что следующие автомобили (после тестовых четырех) будут именно этой модели.