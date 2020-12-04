Трехсотлетие великого украинского мыслителя, поэта, педагога Григория Сковороды будет отмечаться на всеукраинском уровне. В чем актуальность его мыслей сегодня – в новом фильме-расследовании «Планета Сковороды», который к юбилею философа сняли харьковчане. Своими эмоциями и размышлениями поделился с «Вечерним Харьковом» автор и режиссер фильма, заслуженный журналист Украины Игорь Поддубный.

Мы копали глубоко

Что-то может не понравиться землякам

Не стесняйся быть самим собой

– Сегодня народ поглощен мыслями о том, как выжить. Как защитить себя и своих стариков от опасного вируса, где взять денег, если не дай бог, угодишь на больничную койку, как сохранить свой бизнес, не потерять работу... И тут – Сковорода. К чему в наше суетное время размышления трехсотлетнего философа-мистика? Почему вы вообще взялись за эту тему?– Отложите на часок суету! Я покажу вам жизненный путь человека, который, кроме прочего, со своего времени и до сих пор «раскручивает» Слобожанщину. И, возможно, мы все станем немножко счастливее, увидев Бога глазами Сковороды...Этот фильм – некая попытка рассказать о нашей вотчине накануне юбилея Сковороды, который жил здесь, ходил, любил эту землю. Желание показать красоты Слобожанщины, все то, за что, собственно, ценил ее Сковорода.А параллельно – попытаться рассказать о великом человеке...– Чтобы снять фильм о человеке, а тем более о таком, нужно попытаться его понять. Понять его жизненный путь. Мы копали глубоко (вам столько не прочитать), но готов ли зритель к детальному восприятию? Историки, слависты, критики от литературы и политики – идите к черту! Это вы делали из него демократа – борца с царями и попами, чтеца Библии на иврите и писателя книжной мовой…Труды, в которых описывается его жизненный путь, очень разнятся – датами, отношением к философу и так далее. Мы прочитали 27 книг о Сковороде плюс большой сборник его трудов, который издал Леонид Ушкалов. Просмотрели множество писем, которые сохранил Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, – в них рука Григория Сковороды, его мысль, его речь.– Каждый автор пытается найти нечто новое, тем более что это фильм-расследование. Мы снимали его полтора года и каждую фразу, написанную Сковородой, проверяли в разных источниках, пытаясь докопаться до истины.В фильме есть много моментов, которые могут не понравиться нашим землякам. Например, дом в Бабаях, на котором установлена табличка с утверждением, что там жил Сковорода, на самом деле фикция – он никогда там не жил. Тем не менее это не помещало во время празднования в 1972 году 250-летия со дня дня рождения Григория Саввича, прилепить на дом табличку, свидетельствующую, что там жил «демократ» Сковорода.Кстати, христианского проповедника и вольного мыслителя Сковороду превратили в демократа и чуть ли не в революционера и атеиста с подачи большевика Бонч-Бруевича. В тот период выискивали на местах имена, которые могли бы стать для населения региона символом борьбы с имперскостью. И тут – Сковорода. От царей бегал? Бегал. От священников бегал? Бегал. А значит – борец с царизмом и церковью. Вот отсюда – Сковорода-демократ и остальная чепуха.На месте упокоения Григория Сковороды, как он якобы и завещал, нет креста – только огромный камень с надписью: «Мир ловил меня, но не поймал». Над смыслом данной фразы исследователи ломают головы до сих пор. Так вот, этой истории «ловили – не поймали» у нас свое, вполне конкретное объяснение. И мы рассказываем об этом в фильме.– Ответ должен найти сам зритель. Каждый человек все равно руководствуется своим опытом, каждый совершает свои ошибки. Так, может быть, пройдемся дорогой нашего просветителя, посмотрим на Слобожанщину так, как на нее смотрел Сковорода? Попытаемся понять, почему он не принимал золото, почему отказался от звания придворного и рясы, убегал от императорских милостей и губернаторских подачек? Почему валял дурака, путешествуя пешком в серой свитке с котомкой на плече, журавлем и флейтой? Свободный анархичный аскет, который не чурался общества. И многие считали его своим.Сковорода – личность неординарная, но очень харьковская, наша. Он очень любил Слобожанщину, называл ее матерью, а Украину – теткой.– Мы в фильме говорим о том, что изучать труды философа нужно через призму опыта – после пятидесяти, когда ты уже прошел определенный жизненный путь, имеешь свой опыт и свои ошибки, можешь анализировать пройденную жизнь, давать какие-то советы и философствовать на этот счет.Наверняка, кто-то увидит в нашем фильме еще одну попытку поймать неуловимого Старца. Мы же старались рассказать историю о Сковороде не нудно, не по-научному, без шароварщины. Без ложного трепета и с журналистским подходом. Мы видели перед собой зрителя, который что-то слышал о Сковороде, может, даже что-то читал о нем (или его), но счел для себя философа слишком далеким от наших реалией – эдаким странствующем богословом, полупоэтом и полумонахом...Все так. Сковорода жил 300 лет назад и, как говорится, – триста лет он нам… помнится. Да только так и не так!Современный мир – это плохо выученные уроки, как правило, теми учениками, которые боготворили своих педагогов. О, как часто о несчастье своем мы судим по содержимому чужого кармана. Как часто… по языку судим о патриотизме! Многие сегодня боятся или стесняются быть самим собой, а он не стеснялся – и этим мне Сковорода интересен.