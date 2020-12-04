Исследователи из Griffith University решили заняться детальным изучением явления, с которым сталкиваются миллионы людей. Это первое исследование, которое определяло, зависит ли тяжесть похмелья от количества выпитого.

В эксперименте принял участие 21 человек в возрасте от 20 до 32 лет, которые прошли через два абсолютно идентичных клинических исследования с употреблением разного количества стандартных алкогольных напитков по их собственному выбору. Ученых интересовали симптомы похмелья. Добровольцы оставались на ночь в лаборатории, а затем оценивали тяжесть похмельных синдромов перед прохождением серии тестов на измерение когнитивного функционала, а также управление автомобилем на компьютерном симуляторе.Исследователи обнаружили, что общий рейтинг похмелья был постоянным у большинства добровольцев и колебался от среднего до умеренного. Однако при оценке индивидуальных симптомов похмелья вроде тошноты, головных болей и так далее, результаты изменялись. Вероятно, эти личные симптомы подвергаются влиянию других факторов кроме общей дозы алкоголя. Поэтому если кто-то оценивает уровень похмелья по какой-либо шкале, она является крайне ненадежной.Выполнения когнитивных тестов на память и решение проблем была устойчиво плохим в стадии похмелья у всех. Однако влияние этих симптомов на вождение автомобиля в симуляторе было менее выраженным и постоянным. Следовательно, выраженность похмелья не зависит в значительной степени от дозировки алкогольных напитков, она опирается на какие-то другие факторы, которые индивидуальны у каждого человека, пишет news.griffith.edu.au.