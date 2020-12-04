Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Валерия Сокуренко назначили ректором ХНУВД», сказано в информации канала.Валерий Сокуренко уже возглавлял университет в 2015-2019 гг., с 2019 по декабрь 2020 года занимал должность начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Как отметил государственный секретарь МВД Украины Алексей Тахтай, приобретенный практический опыт работы будет внедрен в учебный процесс и поможет повысить качество подготовки будущих правоохранителей.Экс-ректор ХНУВД Дмитрий Швец назначен первым проректором Харьковского национального университета внутренних дел. За добросовестную службу и вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Швеца наградили именным оружием.