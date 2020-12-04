Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Руководство МВД и Нацполиции представило нового главу полиции Харьковщины Андрея Рубеля. Нового руководителя регионального ведомства представили Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.Андрей Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины», сказано в комментарии к опубликованным фотографиям.По словам государственного секретаря МВД Украины Алексея Тахтая, Андрей Рубель - опытный офицер с 16-летним стажем работы в оперативных подразделениях. Его кандидатура была согласована по предложению руководства Национальной полиции Украины.Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко выразил благодарность Валерию Сокуренко, который до этого более полутора лет возглавлял областной главк полиции. Теперь Сокуренко назначен ректором Харьковского национального университета внутренних дел. Также Игорь Клименко обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции на ближайшее время, среди которых - борьба с наркопреступлениями, активизация противодействия организованной преступности, осуществление комплекса превентивных мер для уменьшения аварийности на автодорогах города и области.Вступая в должность, полковник полиции Андрей Рубель поблагодарил за доверие и заверил, что вместе с исполнительной властью и коллективом харьковской полиции будет обеспечивать дисциплину, законность и правопорядок в области.Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и области, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.