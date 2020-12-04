4 декабря руководство МВД представило нового главу полиции Харьковской области - им стал Андрей Рубель.

Сегодня в областное Главное управление Национальной полиции возглавил новый начальник - Андрей Рубель. Согласно данным МВД, Рубель имеет 16-летний стаж работы в оперативных подразделениях, возглавлявший до назначения в Харьков Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.Согласно декларации чиновника, Рубель женат и воспитывает двух сыновей. Семья полицейского владеет тремя квартирами в Киеве, одна из которых, площадью 171,1 м. кв., была куплена в 2018 году. Также у семьи есть два земельных участка под столицей, общей площадью 5000 м. кв.Из движимого имущества, на правах безоплатного пользования, полицейский задекларировал два автомобиля, Honda CR-V и Audi Q7. Последний из которых принадлежит отцу чиновника.За 2019 году Рубель получил 406 572 гривны зарплаты в управлении внутренней безопасности, 174 631 гривну - в управлении стратегических расследований. Также у него 10 000 долларов и 4 000 евро наличными, а также 97 000 гривен на банковском счете. Еще 11 744 гривны в банке держит жена правоохранителя.