Для транспорта Балашовский мост откроют сегодня, 4 декабря. С 6 декабря по путепроводу возобновляется движение.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, первый трамвай отравится в 05.30 утра.Движение трамваев маршрута №8 будет организовано следующим образом:- разворотный круг "602 микрорайон" - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - просп. Московский - площадь Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - просп. Героев Сталинграда – разворотный круг "Ул. Одесская".Трамвай №5 еще не курсирует.