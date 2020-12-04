Какой самый удобный и надежный способ для перемещения запрещенных веществ? Правильно – грузовик с хурмой! Это уже второй случай, когда водитель фуры с вкусными яркими фруктами прячет в "надежное" место опасное зелье.

Однако в Слобожанский таможне Гостаможслужбы работают профессионалы и секретный тайник перестает быть секретным. На этот раз отличился служебный пес таможенников лабрадор по кличке Фил. Вместе со служебной собакой пограничников он сработал во время таможенного осмотра кабины тягача с полуприцепом, который перевозил 21 тонну хурмы. Грузовиком управлял гражданин одной из южных республик, сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы.Машина с хурмой заехала в зону таможенного контроля пункта пропуска «Гоптовка» в направлении движения из РФ в Украину. Во время таможенного досмотра в кабине водителя, в труднодоступном месте конструктивной полости – в той части, где расположен автохолодильник, – благодаря острому нюху четвероногих помощников и был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом 8,18 грамма.Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, напоминают в пресс-службе Слобожанской таможни.