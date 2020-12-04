В одном из сюжетов телепрограммы «ДжеДАИ» на канале 2+2 рассказали о самой опасной автомобильной развязке в Украине.Как сообщают журналисты канала, опасная развязка была построена в рамках программы «Большая стройка». Развязка расположена на бетонной трассе Решетиловка-Днепр Н-31, информирует UAINFO.org.
Отмечается, что во время строительства выше упомянутой автомобильной развязки полностью проигнорировали вопрос безопасности движения транспортных средств.
«Развязка, которая еще не видела большого трафика, уже претендует на звание самой опасной в стране», – из сюжета «ДжеДАИ».