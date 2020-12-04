Сотрудники Нововодолажского отделения полиции устанавливают местонахождение Любови Сердюковой, 1954 года рождения, жительницы с. Караван Нововодолажского района.Как сообщили в полиции, женщина утром 23 ноября ушла из дома и не вернулась.
Приметы: на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальное лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос. Была одета в шерстяную красную шапку, пятнистую красную куртку, черные резиновые калоши.
Если вам известна какая-либо информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по телефонам: 102, 050-728-20-81, 050-585-85-86, или другим удобным способом.