Сотрудники Нововодолажского отделения полиции устанавливают местонахождение Любови Сердюковой, 1954 года рождения, жительницы с. Караван Нововодолажского района.

Как сообщили в полиции, женщина утром 23 ноября ушла из дома и не вернулась.Приметы: на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальное лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос. Была одета в шерстяную красную шапку, пятнистую красную куртку, черные резиновые калоши.Если вам известна какая-либо информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по телефонам:, или другим удобным способом.