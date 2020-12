На Харьковщине стартовал традиционный путешествующий фестиваль документального кино о правах человека «Docudays UA 2020». Как он приспособился к условиям карантина и какие фильмы предлагает к просмотру?



В этом году фестиваль на Харьковщине проходит в основном в режиме онлайн.– Ежегодно в марте в столице Украины проходит фестиваль документального кино «Docudays UA». Был он запланирован и в этом году, но с 12 марта ввели карантин и фестиваль стал одним из первых, кто пострадал от коронавируса, потому что его отменили, – рассказывает руководитель Центра правовых и политических исследований «Дума» Юрий Чумак. – В результате наш фестиваль был пионером среди масштабных массовых мероприятий, который организовал проведение кинопоказов и обсуждений именно онлайн. И сейчас показы в рамках фестиваля, который стартовал в Харьковской области, проходит в основном в режиме онлайн. Будут единичные живые показы, но с ограничением количества людей и соблюдением прочих карантинных мер.В области к показу фестивальных фильмов подключились молодежные хабы общественной активности.– У нас будет «похабный» фестиваль, – улыбается Юрий Чумак. – Мы решили пройтись, проехаться и организовать онлайн-мероприятия в молодежных хабах Харьковской области. Нашими партнерами стали девять хабов – в Чугуеве, Первомайском, Краснограде, Лозовой, Балаклее, Золочеве, Змиеве, Новой Водологе, Боровой.Также среди площадок для показов и обсуждений фильмов – высшие учебные заведения, школы, неправительственные общественные организации, учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.В этом году «Docudays UA» проходит под девизом: «Teen Spirit» – мятежный дух.– Его основная тема – взросление, и не только в личном плане, а в контексте политики государства, – говорит Юрий Чумак. – Мы будем громко заявлять о правах молодежи, о привлечении молодых к участию в общественной жизни.В репертуаре фестиваля – 16 фильмов.– Это меньше по сравнению с прошлым годом, когда было 30. Такая ситуация связана с соблюдением авторских прав – не все авторы были готовы к онлайн-формату, – поясняет Юрий Чумак.Шесть фильмов в программе – украинские.– Наше документальное кино может дать фору игровому. Пусть режиссеры, которые снимают игровые фильмы, посмотрят документальные ленты – они просто фееричны. Многие из наших фильмов являются победителями международных конкурсов, – говорит он.В этом году партнером фестиваля впервые стала Харьковская областная фундация «Общественная альтернатива».– Мы запланировали к показу пять фильмов и предлагаем просматривать их преимущественно онлайн. Изначально планировался гибридный формат, но в связи с карантинными ограничениями все-таки решили, что будет безопаснее работать онлайн, – рассказывает председатель Харьковской областной фундации «Общественная альтернатива» Мария Ясеновская. – Тем более что это дает возможность не привязываться к конкретным площадкам и привлекать разных людей, которые заинтересованы в обсуждении и изучении определенной тематики.В рамках общей темы «Teen Spirit» решили сделать акцент на инклюзии.– Это тема, которую продвигает наша организация. И мы выбрали именно такие фильмы, которые рассказывают о разных аспектах инклюзии или дискриминации либо являются интересным элементом, чтобы поговорить об этом с подростками, – поясняет Мария Ясеновская.Первым стал фильм о варшавском зоопарке «Про зверей и людей».– Он как раз является примером интересного инструмента, когда через документальное кино можно поговорить о сложных темах, серьезных вызовах – таких, как Вторая мировая война, Холокост. Потому что в фильме рассказывается о том, как выживал зоопарк во время войны и как его администрация спасала польских евреев от уничтожения, – рассказывает Мария Ясеновская.Все остальные фильмы отобраны в аналогичной тематике.– У нас будет два фильма, где главными героями являются дети с инвалидностью. Это зарубежные фильмы. И очень интересно сравнить ситуацию, в которой находятся такие дети в странах Западной Европы и у нас, в Украине. Как они познают мир, какие у них есть возможности, как они общаются в семейном окружении, – продолжает Мария Ясеновская. – Мы тесно сотрудничаем с организацией родителей детей с инвалидностью в Харькове и хотим привлечь их к обсуждению, чтобы посмотреть на проблему с разных сторон.Ну и, конечно же, организаторы надеются на участие студенческого сообщества.– Сотрудничество с Харьковским юридическим киноклубом, студентами кафедры медиакоммуникации Каразинского университета, – говорит Мария Ясеновская. – Всех приглашаем присоединиться к просмотру тематических фильмов, к обсуждениям, к встрече с гостями..Еще один региональный партнер международного фестиваля документального кино «Docudays UA 2020» – Харьковский университетский консорциум.– В связи с тем, что Харьков – студенческий город, в качестве мест для показа выбраны вузы, – рассказывает помощник президента Харьковского университетского консорциума «Унікон» Анна Смаглюк. – В этом году привлечены девять учреждений высшего образования, где будет проходить показ фильмов.В этом году студентам решили показать десять фильмов. Запланировали также дискуссионные встречи, основной темой которых будут права и обязанности детей, молодежи в современном мире, процесс взросления.– В частности, будет проведен круглый стол с участием общественных организаций Харьковшины, в том числе Союза многодетных семей. Он будет посвящен правам и обязанностям ребенка в современном мире. Поговорим обо всем, что касается детей, о проблемах их взросления, – рассказывает Анна Смаглюк.(Scheme Birds), Эллен Фиске, Эллинор Халлин, Швеция, 2019 г.Мятежная девушка-подросток Джемма из Шотландии никогда не отказывалась от драк. Ее дедушка открывает зал для бокса и раз в неделю проводит там выставку голубей, считая, что это даст Джемми и местным бывшим узникам новый смысл жизни. Но достаточно ли этого, чтобы направить энергию девушки в новое русло?(Overseas), Сон-А Юн, Бельгия, Франция, 2019 г.На Филиппинах женщин отправляют за границу работать домработницами и няньками... Фильм освещает вопросы современного рабства в нашем глобализованном мире, прибегая к приемам игрового кино. В то же время на первый план выходят решимость героинь ленты, их умение выдержать испытания.(New Jerusalem), Ярема Малащук, Роман Химе, Украина, 2020 г.Ежегодно тысячи христиан Западной Украины отправляются в паломническое путешествие в урочище Зарваница. Между молитвами паломники делятся новостями, хвастаются нажитым добром, фотографируют часовни, дают интервью, видят чудеса. Видят чудеса?(Punks), Масья Омс, Нидерланды, 2019 г.Их родители теряют терпение, поэтому вся надежда – на временных опекунов. На отдаленной ферме во Франции группа подростков упорядочивает свою жизнь с помощью психолога. Они пытаются обуздать своих демонов музыкой и терапией.(The Good Death), Томаш Крупа, Словакия, Чехия, Австрия, Франция, Швейцария, 2019 г.Дженет смертельно больна и хочет умереть с достоинством, однако это противоречит британским законам. Она связывается с доктором из Швейцарии, которая готова помочь... Принадлежит ли нам наша жизнь и принадлежим ли мы ей?(A Tunnel), Нино Орджоникидзе, Вано Арсенишвили, Грузия, Германия / Georgia, Germany, 2019 г.Почти безлюдная горное ущелье – таинственное место, окруженное горами и лесами. Оно как бы застыло во времени. Признаком прибытия иностранцев становится большое черное отверстие в горе. В отдаленном грузинском селе поселяются сотни китайцев, чтобы построить современную железную дорогу, которая соединит Китай с Европой.(La Causa), Андрес Фигередо, Венесуэла, 2019 г.Повседневной жизнью в переполненной Генеральной тюрьме Венесуэлы управляют сами заключенные. Нынешние и бывшие узники поражают историями о жизни в этом параллельном обществе и поиском освобождения от него.(Don`t Worry, the Doors Will Open), Оксана Карпович, Канада, 2019 г.Фильм снят летом и зимой в электричках, курсирующих между Киевом и несколькими провинциальными городками. Лента приглашает зрителей прокатиться с рабочим классом... Это атмосферный и очень человечный портрет украинского общества в движении.(War Note), Роман Любый, Украина, 2020 г.Личные видеозаписи с телефонов, камкодеров, фотоаппаратов и гоупро украинских солдат сплетаются в сюрреалистическое путешествие на фронт, на войну с РФ... Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, всегда чувствуя, что запись может закончиться в любой момент.(Of Animals and Men), Лукаш Чайка, Польша, 2019 г.Фильм о событиях в варшавском зоопарке до и во время Второй мировой войны. Директор зоопарка и его жена во время войны прятали евреев и польских бойцов сопротивления в заброшенном зоопарке – в собственном доме и пустых подсобках для животных. В целом им удалось спасти около трехсот человек.(Circulation), Алексей Радинский, Украина, 2020 г.Три года наблюдения за движущимся пейзажем Киева, сконцентрированные в десяти минутах экранного времени.(A Friday's Monday), Иванна Прокопчук, Украина, 2019 г.С понедельника как... (продолжите предложение любимой обещанием)! А если так не будет? В фильме «Понедельник пятницы» изображается обыденность, теснота и гендерированность коммуникации современной семьи на постсоветском пространстве.(Zong), Элиас Парвулеско, Тета Цыбульник, Светлана Потоцкая, Украина, 2019 г.Ландшафтный заказник «Замглай» – одна из крупнейших болотных систем Украины. Феномен болота рассматривается с разных ракурсов: как выразитель страха в культуре аграрных обществ; как эксплуатируемый ландшафт в современную индустриальную эпоху; как сложная система взаимосвязей между сотнями видов; как поглотитель и природный регулятор углекислого газа.(Bird Boy), Симон Леренг Вильмонт, Дания, 2019 г.Когда 12-летний Решат оглядывается вокруг, то видит нефтяные поля Азербайджана. Мечтательно подняв глаза, он рассматривает голубей, улетающих в небо. Он соскучился по отцу, который умер год назад и тоже любил этих птиц. Изучая все что можно о голубях, Решат открывает для себя то, чего он на самом деле хочет.(Karla and Nordahl), Элизабет Аспелин, Норвегия, 2019 г.Карле шесть лет, и у нее есть старший брат по имени Нордаль. Почему она считает его одновременно старшим и младшим? Заглядывая в мир Карлы, мы видим, как она помогает старшему брату, который болен.(Dear Darkness), Самуэль Н. Шварц, Германия, 2019 г.12-летняя Фрида почти не видит. Она различает только контуры, тени и цвета. Однако во сне картинка становится настолько четкой, что она может узреть вещи, незаметные для других.Официальное открытие «Docudays UA 2020» в Харьковской области состоялось 25 ноября фильмом «За границей». Продлится фестиваль до 15 декабря.На странице фейсбук-странице кинофестиваля ( www.facebook.com/DOCUDAYSinKHARKIV ) есть возможность ознакомиться с анонсами фильмов и по ссылке посмотреть их в режиме онлайн.