На Харьковщине стартовал традиционный путешествующий фестиваль документального кино о правах человека «Docudays UA 2020». Как он приспособился к условиям карантина и какие фильмы предлагает к просмотру?В этом году фестиваль на Харьковщине проходит в основном в режиме онлайн.
– Ежегодно в марте в столице Украины проходит фестиваль документального кино «Docudays UA». Был он запланирован и в этом году, но с 12 марта ввели карантин и фестиваль стал одним из первых, кто пострадал от коронавируса, потому что его отменили, – рассказывает руководитель Центра правовых и политических исследований «Дума» Юрий Чумак. – В результате наш фестиваль был пионером среди масштабных массовых мероприятий, который организовал проведение кинопоказов и обсуждений именно онлайн. И сейчас показы в рамках фестиваля, который стартовал в Харьковской области, проходит в основном в режиме онлайн. Будут единичные живые показы, но с ограничением количества людей и соблюдением прочих карантинных мер.
В области к показу фестивальных фильмов подключились молодежные хабы общественной активности.
– У нас будет «похабный» фестиваль, – улыбается Юрий Чумак. – Мы решили пройтись, проехаться и организовать онлайн-мероприятия в молодежных хабах Харьковской области. Нашими партнерами стали девять хабов – в Чугуеве, Первомайском, Краснограде, Лозовой, Балаклее, Золочеве, Змиеве, Новой Водологе, Боровой.
Также среди площадок для показов и обсуждений фильмов – высшие учебные заведения, школы, неправительственные общественные организации, учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Документальное кино просто феерично
В этом году «Docudays UA» проходит под девизом: «Teen Spirit» – мятежный дух.
– Его основная тема – взросление, и не только в личном плане, а в контексте политики государства, – говорит Юрий Чумак. – Мы будем громко заявлять о правах молодежи, о привлечении молодых к участию в общественной жизни.
В репертуаре фестиваля – 16 фильмов.
– Это меньше по сравнению с прошлым годом, когда было 30. Такая ситуация связана с соблюдением авторских прав – не все авторы были готовы к онлайн-формату, – поясняет Юрий Чумак.
Шесть фильмов в программе – украинские.
– Наше документальное кино может дать фору игровому. Пусть режиссеры, которые снимают игровые фильмы, посмотрят документальные ленты – они просто фееричны. Многие из наших фильмов являются победителями международных конкурсов, – говорит он.
Посмотреть на инклюзию с разных сторон
В этом году партнером фестиваля впервые стала Харьковская областная фундация «Общественная альтернатива».
– Мы запланировали к показу пять фильмов и предлагаем просматривать их преимущественно онлайн. Изначально планировался гибридный формат, но в связи с карантинными ограничениями все-таки решили, что будет безопаснее работать онлайн, – рассказывает председатель Харьковской областной фундации «Общественная альтернатива» Мария Ясеновская. – Тем более что это дает возможность не привязываться к конкретным площадкам и привлекать разных людей, которые заинтересованы в обсуждении и изучении определенной тематики.
В рамках общей темы «Teen Spirit» решили сделать акцент на инклюзии.
– Это тема, которую продвигает наша организация. И мы выбрали именно такие фильмы, которые рассказывают о разных аспектах инклюзии или дискриминации либо являются интересным элементом, чтобы поговорить об этом с подростками, – поясняет Мария Ясеновская.
Родители посмотрят на проблему с разных сторон
Первым стал фильм о варшавском зоопарке «Про зверей и людей».
– Он как раз является примером интересного инструмента, когда через документальное кино можно поговорить о сложных темах, серьезных вызовах – таких, как Вторая мировая война, Холокост. Потому что в фильме рассказывается о том, как выживал зоопарк во время войны и как его администрация спасала польских евреев от уничтожения, – рассказывает Мария Ясеновская.
Все остальные фильмы отобраны в аналогичной тематике.
– У нас будет два фильма, где главными героями являются дети с инвалидностью. Это зарубежные фильмы. И очень интересно сравнить ситуацию, в которой находятся такие дети в странах Западной Европы и у нас, в Украине. Как они познают мир, какие у них есть возможности, как они общаются в семейном окружении, – продолжает Мария Ясеновская. – Мы тесно сотрудничаем с организацией родителей детей с инвалидностью в Харькове и хотим привлечь их к обсуждению, чтобы посмотреть на проблему с разных сторон.
Ну и, конечно же, организаторы надеются на участие студенческого сообщества.
– Сотрудничество с Харьковским юридическим киноклубом, студентами кафедры медиакоммуникации Каразинского университета, – говорит Мария Ясеновская. – Всех приглашаем присоединиться к просмотру тематических фильмов, к обсуждениям, к встрече с гостями..
Студентам покажут десять фильмов
Еще один региональный партнер международного фестиваля документального кино «Docudays UA 2020» – Харьковский университетский консорциум.
– В связи с тем, что Харьков – студенческий город, в качестве мест для показа выбраны вузы, – рассказывает помощник президента Харьковского университетского консорциума «Унікон» Анна Смаглюк. – В этом году привлечены девять учреждений высшего образования, где будет проходить показ фильмов.
В этом году студентам решили показать десять фильмов. Запланировали также дискуссионные встречи, основной темой которых будут права и обязанности детей, молодежи в современном мире, процесс взросления.
– В частности, будет проведен круглый стол с участием общественных организаций Харьковшины, в том числе Союза многодетных семей. Он будет посвящен правам и обязанностям ребенка в современном мире. Поговорим обо всем, что касается детей, о проблемах их взросления, – рассказывает Анна Смаглюк.
Что предлагают к просмотру
«Голубки из пригорода» (Scheme Birds), Эллен Фиске, Эллинор Халлин, Швеция, 2019 г.
Мятежная девушка-подросток Джемма из Шотландии никогда не отказывалась от драк. Ее дедушка открывает зал для бокса и раз в неделю проводит там выставку голубей, считая, что это даст Джемми и местным бывшим узникам новый смысл жизни. Но достаточно ли этого, чтобы направить энергию девушки в новое русло?
«За рубежом» (Overseas), Сон-А Юн, Бельгия, Франция, 2019 г.
На Филиппинах женщин отправляют за границу работать домработницами и няньками... Фильм освещает вопросы современного рабства в нашем глобализованном мире, прибегая к приемам игрового кино. В то же время на первый план выходят решимость героинь ленты, их умение выдержать испытания.
«Зарваница» (New Jerusalem), Ярема Малащук, Роман Химе, Украина, 2020 г.
Ежегодно тысячи христиан Западной Украины отправляются в паломническое путешествие в урочище Зарваница. Между молитвами паломники делятся новостями, хвастаются нажитым добром, фотографируют часовни, дают интервью, видят чудеса. Видят чудеса?
«Панки» (Punks), Масья Омс, Нидерланды, 2019 г.
Их родители теряют терпение, поэтому вся надежда – на временных опекунов. На отдаленной ферме во Франции группа подростков упорядочивает свою жизнь с помощью психолога. Они пытаются обуздать своих демонов музыкой и терапией.
«Хорошая смерть» (The Good Death), Томаш Крупа, Словакия, Чехия, Австрия, Франция, Швейцария, 2019 г.
Дженет смертельно больна и хочет умереть с достоинством, однако это противоречит британским законам. Она связывается с доктором из Швейцарии, которая готова помочь... Принадлежит ли нам наша жизнь и принадлежим ли мы ей?
Тоннель (A Tunnel), Нино Орджоникидзе, Вано Арсенишвили, Грузия, Германия / Georgia, Germany, 2019 г.
Почти безлюдная горное ущелье – таинственное место, окруженное горами и лесами. Оно как бы застыло во времени. Признаком прибытия иностранцев становится большое черное отверстие в горе. В отдаленном грузинском селе поселяются сотни китайцев, чтобы построить современную железную дорогу, которая соединит Китай с Европой.
«Причина» (La Causa), Андрес Фигередо, Венесуэла, 2019 г.
Повседневной жизнью в переполненной Генеральной тюрьме Венесуэлы управляют сами заключенные. Нынешние и бывшие узники поражают историями о жизни в этом параллельном обществе и поиском освобождения от него.
«Не волнуйся, двери откроются» (Don`t Worry, the Doors Will Open), Оксана Карпович, Канада, 2019 г.
Фильм снят летом и зимой в электричках, курсирующих между Киевом и несколькими провинциальными городками. Лента приглашает зрителей прокатиться с рабочим классом... Это атмосферный и очень человечный портрет украинского общества в движении.
War Note (War Note), Роман Любый, Украина, 2020 г.
Личные видеозаписи с телефонов, камкодеров, фотоаппаратов и гоупро украинских солдат сплетаются в сюрреалистическое путешествие на фронт, на войну с РФ... Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, всегда чувствуя, что запись может закончиться в любой момент.
«Про зверей и людей» (Of Animals and Men), Лукаш Чайка, Польша, 2019 г.
Фильм о событиях в варшавском зоопарке до и во время Второй мировой войны. Директор зоопарка и его жена во время войны прятали евреев и польских бойцов сопротивления в заброшенном зоопарке – в собственном доме и пустых подсобках для животных. В целом им удалось спасти около трехсот человек.
«Круговорот» (Circulation), Алексей Радинский, Украина, 2020 г.
Три года наблюдения за движущимся пейзажем Киева, сконцентрированные в десяти минутах экранного времени.
«Понедельник пятницы» (A Friday's Monday), Иванна Прокопчук, Украина, 2019 г.
С понедельника как... (продолжите предложение любимой обещанием)! А если так не будет? В фильме «Понедельник пятницы» изображается обыденность, теснота и гендерированность коммуникации современной семьи на постсоветском пространстве.
«Зонг» (Zong), Элиас Парвулеско, Тета Цыбульник, Светлана Потоцкая, Украина, 2019 г.
Ландшафтный заказник «Замглай» – одна из крупнейших болотных систем Украины. Феномен болота рассматривается с разных ракурсов: как выразитель страха в культуре аграрных обществ; как эксплуатируемый ландшафт в современную индустриальную эпоху; как сложная система взаимосвязей между сотнями видов; как поглотитель и природный регулятор углекислого газа.
«Ловец птиц» (Bird Boy), Симон Леренг Вильмонт, Дания, 2019 г.
Когда 12-летний Решат оглядывается вокруг, то видит нефтяные поля Азербайджана. Мечтательно подняв глаза, он рассматривает голубей, улетающих в небо. Он соскучился по отцу, который умер год назад и тоже любил этих птиц. Изучая все что можно о голубях, Решат открывает для себя то, чего он на самом деле хочет.
«Карла и Нордаль» (Karla and Nordahl), Элизабет Аспелин, Норвегия, 2019 г.
Карле шесть лет, и у нее есть старший брат по имени Нордаль. Почему она считает его одновременно старшим и младшим? Заглядывая в мир Карлы, мы видим, как она помогает старшему брату, который болен.
«Волны света» (Dear Darkness), Самуэль Н. Шварц, Германия, 2019 г.
12-летняя Фрида почти не видит. Она различает только контуры, тени и цвета. Однако во сне картинка становится настолько четкой, что она может узреть вещи, незаметные для других.
Как попасть на фестиваль
Официальное открытие «Docudays UA 2020» в Харьковской области состоялось 25 ноября фильмом «За границей». Продлится фестиваль до 15 декабря.
На странице фейсбук-странице кинофестиваля (www.facebook.com/DOCUDAYSinKHARKIV) есть возможность ознакомиться с анонсами фильмов и по ссылке посмотреть их в режиме онлайн.