На Харьковщине стартовал традиционный путешествующий фестиваль документального кино о правах человека «Docudays UA 2020». Как он приспособился к условиям карантина и какие фильмы предлагает к просмотру?



Документальное кино просто феерично

Посмотреть на инклюзию с разных сторон



Родители посмотрят на проблему с разных сторон

Студентам покажут десять фильмов

Что предлагают к просмотру

Как попасть на фестиваль