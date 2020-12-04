Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Придется отстаивать свое мнение. Позаботьтесь о наличии веских аргументов. Завтра не позволяйте мыслям, а тем более чувствам, отражаться на вашем лице. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой.Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт. Упирайтесь, ни к чему хорошему эта затея не приведет. Завтра ваш день должен быть окрашен в позитивные тона, может разыграться воображение.Сейчас вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут удовлетворены. Если завтра кто-то вас в чем-то станет обвинять, это серьезный повод задуматься.Этот период просто идеален для всякого рода поездок. Завтра у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем добровольно и без посторонней помощи. Так что на людях, пожалуй, лучше не показываться.Вы, возможно, пожалеете о решении, которое будете вынуждены принять под давлением обстоятельств. Завтра у вас не будет ни времени, ни желания для того, чтобы вступать в чужую игру.Самым соблазнительным способом решения проблемы может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его. Завтра обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют простое решение.Возможна неожиданная, но приятная встреча. Завтра вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно в этот день будет немаловажно мнение окружающих, так что придется стиснув зубы этот вызов принять.Правила игры могут и измениться, причем в самое ближайшее время. Постарайтесь быть в курсе событий. Завтра вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей.Не отмахивайтесь от комплиментов — вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших — правда, рискуете утомиться. Завтра умерьте наконец свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.Вероятно, вас ожидает жуткий цейтнот. Постарайтесь распланировать время и придерживаться своего плана. Завтрашний день будет легким и приятным. Радость будет приносить буквально все.Могут быть проблемы со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы. Завтра вам, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо немного подождать. Не начинайте ничего нового.У вас появится шанс изменить ситуацию к лучшему. В ваших интересах — поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой, и не в вашу пользу. Завтра неплохо было бы отдохнуть — впереди ждет тяжелая работа.