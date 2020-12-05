Первоочередные потребности харьковчан должны быть в приоритете – депутаты от Блока Светличной «Разом!», избранные в новый состав Харьковского горсовета, считают, что бюджет Харькова на 2021 год ставит под угрозу жизнь и здоровье харьковчан, и будут требовать внесения изменений.

Изменили регламент

На сессию Харьковского горсовета, которая состоялась 2 декабря собрались, несмотря на результаты выборов, депутаты старого созыва. Рассмотрели 24 вопроса, в частности, приняли бюджет на следующий год.Основной финансовый документ города вызвал множество нареканий со стороны вновь избранных депутатов. Так, в Блоке Светличной «Разом!» заявили, что бюджет Харькова на 2021 год ставит под угрозу жизнь и здоровье харьковчан, и настаивают на внесении изменений в принятый бюджет.– Документ должен рассматриваться депутатами уже нового созыва, легитимными представителями образованной Харьковской городской территориальной громады, которых харьковчане уполномочили на это 25 октября. Однако старая власть прибегла к манипуляциям, чтобы протащить бюджет, который можно назвать не просто антигуманным, а таким, который вообще ставит под угрозу жизнь и здоровье харьковчан, – считают в партии.В Блоке Светличной отмечают, что расходы на медицину, предусмотренные в бюджете на 2021 год, уменьшились относительно текущего года даже без учета государственных субвенций. Так, расходы на обеспечение больниц медицинскими препаратами сократились на 52 миллиона гривен, то есть на 58% относительно текущего года. Финансирование питания в больницах уменьшилось на 1,3 миллиона, то есть на 11,5% относительно текущего года. На капремонты и закупки нового медицинского оборудования дали выделили меньше на 61 миллион, то есть на 36,5% относительно нынешнего года.– В то время, когда страна страдает от растущей волны заболеваемости, когда харьковчане вынуждены лечиться за свой счет, больницы переполнены, а медицинское оборудование закупается за счет бизнеса или волонтеров, старая власть Харькова планирует рост расходов на озеленение, строительство смотровых площадок и ремонт зданий, которые только введены в эксплуатацию. В частности, на ремонт Дома недвижимости, открытый в августе 2020 года, планируется потратить 74 миллиона, – говорят в партии.Доходная и расходная части бюджета запланированы в размере 15,6 миллиарда. Основной источник доходов бюджета – налог на доходы физических лиц (7,3 миллиарда, или 58,2% в структуре доходов). Однако за первые три квартала 2020 года бюджет города недополучил доходов в сумме 422 миллиона гривен, поэтому, как отмечают в партии, с продолжением пандемии бюджет-2021 рискует получить недофинансирование.– Депутаты политической партии Блок Светличной «Разом!», избранные в состав Харьковского городского совета VIII созыва, обязательно потребуют внесения изменений в этот бюджет, которые будут учитывать первоочередные текущие потребности жителей города и позволят противостоять актуальным вызовам времени, – заверяют в партии.Итак, согласно документу, принятому депутатами прежнего созыва, планируется, что доходы и расходы бюджета Харьковской территориальной громады (в результате децентрализации территория Харькова определена как Харьковская городская территориальная громада) в 2021 году составят 15,6 миллиарда гривен. В эту сумму входят образовательная субвенция из госбюджета (2,074 миллиарда), субвенция на продление Алексеевской линии метрополитена (310 миллионов), а также дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов в результате предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения (299,2 миллиона).Среди приоритетных направлений – строительство двух станций метро в сторону улиц Державинской и Одесской и покупка подвижного состава для метрополитена. На эти цели в бюджете заложено 325,1 миллиона. На приобретение троллейбусов, спецтехники и машин для коммунальных предприятий город планирует потратить свыше 200 миллионов. На реконструкцию зоопарка выделяется 177,4 миллиона и на реконструкцию зданий под ЦПАУ в районах Харькова — 113,8 миллиона гривен.На строительство и ремонт дорог горсовет рассчитывает потратить 809,2 миллиона гривен, на капремонт жилых домов — 697,8 миллиона, на строительство и ремонт инженерных коммуникаций — 490,7 миллиона, а на реконструкцию спортивных площадок в школах и детсадах города — 97,2 миллиона.На программу развития городского электротранспорта планируется израсходовать 246,2 миллиона. А еще 110 миллионов — на повышение безопасности дорожного движения.Для обслуживания и реконструкции парков, скверов, зон отдыха, газонов и цветочных клумб планируется выделить 702, 6 миллиона гривен. Еще 17,3 миллиона потратят на поддержание и ремонт городских фонтанов. Финансовая поддержка КП «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» обойдется налогоплательщикам в 271 миллион гривен. Это почти на 135 миллионов больше, чем в прошлом году.На финансирование различных направлений социальной сферы предусмотрено 490,2 миллиона.На образование планируется направить 5,44 миллиарда гривен. Из них 3,37 миллиона выделят для обеспечения работы образовательных учреждений.На здравоохранение рассчитывают израсходовать 459,9 миллиона гривен. Из них на содержание городских медучреждений направят 124,3 миллиона, на покупку медоборудования — 81,9 миллиона, на ремонт помещений — 24,9 миллиона, на питание пациентов — 10,6 миллиона. На покупку медикаментов предусмотрено 37,4 миллиона (18,9 миллионов потратят на препараты для больных редкими заболеваниями).– Расходы на здравоохранение увеличены по сравнению с предыдущим годом на 19,4%, – отчиталась на сессии директор Департамента бюджета и финансов Харьковского горсовета Татьяна Таукешева.Однако депутат Игорь Черняк, избранный в новый состав горсовета от Блока Светличной, заявил с трибуны сессии, что в проекте бюджета на 2021 год не только не увеличено, а наоборот – сокращено финансирование медицины по сравнению с текущим годом.– У меня возникает вопрос, насколько вообще законно нам с вами принимать бюджет для той громады, интересы которой по закону мы уже не представляем. Если мы внимательно посмотрим проект бюджета, который нам предложен, то увидим не то что не увеличение расходов на медицину, а уменьшение расходов на медицину по сравнению с 2020 годом. На медицину предполагается на 23 миллиона меньше, чем в прошлом году, – сказал Игорь Черняк. – Более того, некоторые сферы вообще недофинансированы: на питание пациентов в больницах на следующий год выделяется 10 миллионов, а в предыдущем было 11 миллионов. Если мы посмотрим на мероприятия в поддержку бизнеса, то мы их не увидим в проекте, зато найдем дофинансирование объектов, которые были открыты совсем недавно.Депутаты рассмотрели изменения в регламент, чтобы на первой сессии уже нового созыва в случае отсутствия городского головы была возможность выбрать председательствующего или президиум. Кстати, первая сессия вновь избранного горсовета официально назначена на 9 декабря.