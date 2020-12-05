Наличие в больницах препаратов, которыми лечат симптомы коронавируса, можно проверить с помощью интерактивной карты. Карту презентовала 1 декабря Национальная служба здоровья.

По каждому наименованию лекарственных можно увидеть не только текущий остаток в определенной больнице, а его прирост за сутки, средний остаток за семь дней, количество заведений, где есть определенный препарат, и прочее. Информацию можно найти по ссылке: nszu.gov.ua/e-data/dashboard/covid-drugs-inventory Также НСЗУ представила новый чат-бот «Медсестра Иванка» в Telegram и Viber, который помогает отследить наличие бесплатных лекарств. Бот позволяет подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупкам, оставить жалобу или сообщить о коррупции, узнать о других медицинские товарах, которые закупила интересующая вас больница.