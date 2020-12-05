Томатная паста – незаменимый продукт на столе каждой хозяйки в зимнее время. Пасту добавляют в борщи, супы, с ней тушат мясо, овощи и рыбу. Однако всегда ли предлагаемая на прилавках магазинов томатная паста является таковой? Разобраться в этом помог генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

По словам эксперта, принципиальное отличие разных концентрированных томатных продуктов – в количестве растворимых сухих веществ, что характеризует степень концентрации (уваривания) томатов.Если концентрированный томатопродукт содержит от 7% до 20% сухих веществ, то это томатное пюре. Чтобы называться томатной пастой, продукт должен содержать от 25% до 40% сухих веществ.В зависимости от массовой доли растворимых сухих веществ выпускают:– томатное пюре 7%, 10%, 12%, 15%, 20% растворимых сухих веществ;– томатную пасту 25%, 28%, 30%, 35%, 36%, 40% растворимых сухих веществ;– томатную пасту соленую 27%, 32%, 37% растворимых сухих веществ (за исключением хлоридов).В зависимости от качества концентрированные томатные паста, пюре и сок могут быть высшего и первого сорта. А томатная паста соленая и концентрированный томатный сок с солью и пряностями – только первого сорта. По способу обработки производители выпускают концентрированные томатопродукты стерилизованными (паста, пюре, сок), а томатная паста, кроме того, может быть нестерилизованной.По внешнему виду томатные паста и пюре высшего сорта должны представлять собой однородную концентрированную массу от полужидкой до намазываемой консистенции (в зависимости от массовой доли растворимых сухих веществ) без темных вкраплений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц плодов. Для томатопродуктов первого сорта разрешается наличие единичных вкраплений семян и частиц кожицы.Концентрированный томатный сок высшего сорта должен представлять собой однородную массу с зависшими тонкоизмельченными частицами плодовой мякоти без темных вкраплений, остатков кожицы, семян и других грубых частиц плодов. Для сока первого сорта разрешается наличие единичных частиц измельченных семян, кожицы, пряностей.– По органолептическим показателям концентрированные томатопродукты должны быть без горечи, пригара и посторонних вкусов и запахов. Цвет – красный различных оттенков, равномерный по всей массе, – поясняет Владимир Величко. – В томатопродукты запрещено добавлять искусственные или идентичные натуральным ароматизаторы, а также стабилизаторы консистенции и загустители. При производстве томатопродуктов запрещено использовать томаты генетически модифицированных сортов.