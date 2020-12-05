В Национальном парке «Слобожанский» с каждым годом становится все меньше бобров – остаются только старогодки. А ведь этот зверек – показатель экологического благополучия местности. Куда и почему уходят грызуны, выяснял «Вечерний Харьков».

Остались одни старогодки

Зачем считают бобров?

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На прошлой неделе на Харьковщине в Национальном природном парке «Слобожанский» стартовала традиционная кампания по подсчету бобров. По предварительным данным ученых, количество грызунов существенно сократилось. Прошлая зима выдалась практически бесснежной и теплой, из-за чего болота не набрались водой. А бобрам для обитания жизненно необходима вода.– Болота пересохли, поймы пересохли, в реках мало воды. Болота стоят без воды весь год – для бобров это очень плохо, поэтому в нынешнем году их еще меньше, чем в прошлом. В 2019 году мы насчитали у нас в парке примерно 60 особей, тогда как в 2018-м их было порядка 140. А в этом году станет еще меньше, – рассказывает начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Слобожанский» Наталья Брусенцова.По ее словам, обычно бобры уходят туда, где им более комфортно жить, где есть подходящий уровень воды.– Прячась от хищников, они подныривают, поэтому хатки, которые они строят, всегда должны быть с выходом в воду. Когда воды нет, для них это очень неприятно и небезопасно. Их могут поймать даже собаки. Конечно, в таких случаях больше всего страдают бобрята, но и взрослого бобра собака при желании тоже может взять, – поясняет Наталья Брусенцова. – Запасы на зиму грызуны тоже устраивают под водой. Во-первых, так ветки лучше хранятся, а во вторых – опять же с точки зрения безопасности. Они под водой просто доныривают до своих «закромов» – им не нужно выходить на поверхность, тем более что по глубокому снегу бобер быстро не пробежит. На поверхности они становятся легкой добычей для хищников, поэтому делают себе безопасную кладовую подо льдом. Ныряют туда из своей хатки и питаются. А когда воды нет, они не могут так делать, поэтому предпочитают уходить.В основном бобры уходят на ближайшие реки.– У нас это Мерла и Мерчик. Они тоже не в лучшем состоянии – шлюзы, каналы. Но по этим речкам животные уже могут спуститься до Ворсклы, – уточняет исследователь.Звери, которые ушли, обратно не возвращаются.– Но бобры размножаются, молодое поколение уходит от родителей и селится отдельно. Вот эти особи и могут снова заселить наш парк, – говорит Наталья Брусенцова. – Мы на это очень надеемся. Хочется верить, что засушливые годы пройдут, и численность бобров у нас восстановится. Также будут размножаться и оставшиеся бобры, и молодежь начнет расселяться на соседних болотах.Если ранее к учету бобров приобщались волонтеры – ученые, студенты, из разных регионов собиралось полтора десятка желающих, – то сейчас на территории работают только сотрудники научного отдела парка, четыре-пять человек. Бобров считают по определенной методике, которая была отработана уже давно.– Мы считаем по обгрызенным деревьям и кустам. Делая запасы на зиму, животные в конце осени активно грызут, валят деревья и кусты. Количество сгрызенных стволов, диаметр поврежденной древесины мы потом по специальному коэффициенту с помощью разработанной таблицы пересчитываем на количество бобров на определенном участке, – делится технологией подсчета Наталья Брусенцова.Возраст грызунов определяют по следам от зубов.– Мы замеряем ширину следов от зубов, которые бобры оставляют на деревьях, и выделяем три основные возрастные категории, – продолжает биолог. – Около пяти миллиметров – это молодые бобры, которые родились в нынешнем году, примерно шесть-семь миллиметров – прошлогодняя молодежь, а около восьми-девяти миллиметров – это уже взрослый бобер.В основном в парке остались старогодки, замечает ученый.– Почти везде на болотах мы находим следы от зубов размером шесть-семь миллиметров, мелких следов практически нет. Взрослые ушли от родителей в прошлом году – видимо, еще весной увидели, что «діла не буде» и, скорее всего, размножались уже в новых местах. Разве что на прудах остались – там ситуация более стабильная, уровень воды не настолько упал, – уточняет Наталья Брусенцова.Подсчет бобров в Национальном парке «Слобожанский» ведут вот уже семь лет – с 2013 года.– Национальные парки, заповедники проводят исследования по всем видам животных, которые у них находятся. Мы их охраняем и нам надо знать, как меняется численность. Параллельно мы проводим наблюдения климата, а потом сопоставляем данные. Кроме того, мы учитываем факт нахождения рядом населенных пунктов, людей, которые ведут хозяйственную деятельность. Мы должны понимать, каковы основные факторы, влияющие на жизнь животных – изменения климата или какие-то вещи, происходящие на соседних территориях. В соответствии с полученными данными потом разрабатываются мероприятия по восстановлению и недопущению дальнейшего сокращения численности животных, – рассказывает Наталья Брусенцова. – Кроме того, наша страна имеет ряд обязательств в рамках сотрудничества с Евросоюзом, с международными организациями. Мы должны проводить мероприятия по сохранению природных участков и количества видов животных и растений, распространенных в нашей стране.В связи с этим каждый год парк «Слобожанский» пишет «Летопись природы», куда заносятся все сведения о численности животных.– Часто упор делается на редкие виды, но не менее важны и обычные виды, фоновые, которые играют роль для сохранения других видов. К таким относятся, например, бобры. Их «строительная» деятельность влияет на экосистему. Они делают пруды, создают новые условия для жизни других видов животных – там селятся птицы, туда приходят на нерест амфибии. Если пруд исчезнет, другие виды животных тоже потеряют место для обитания. Бобры – очень важный вид в целом в биоценозе. И таким видам тоже уделяется особое внимание. Потому мы и считаем бобров, – объясняет Наталья Брусенцова.Нередко люди жалуются – бобер все грызет. Но этот прекрасный зверек, по словам биолога, и должен так себя вести. Таким образом он занимает свою нишу в природных процессах. Бобер должен менять береговые линии. А то, что 50 лет такого не было и вокруг стояли старые деревья, как вспоминают местные жители, – так это потому, что бобров по всей стране уничтожили.– Бобер был охотничьим видом, проводилась массовая заготовка шкурок, да и браконьерство процветало. Во времена Советского Союза вообще многие виды были уничтожены практически подчистую – суслики, например, как вредители сельского хозяйства. Кстати, понятие «вредное животное» в нашем законодательстве есть до сих пор, но это неправильное понятие, потому что в природе не существует вредных животных. Они играют важную роль и часто только благодаря им живут другие виды животных, – рассказывает Наталья Брусенцова.Позже бобров начали охранять, их специально завозили и расселяли во всей стране.– Вот, например, наши бобры пришли из Полтавской области, с Ворсклы – была программа по восстановлению численности бобров. Они размножились и расселились так, как это должно быть, – говорит биолог.Сейчас, по словам Натальи Брусенцовой, бобры живут на всех украинских реках. Они хорошо себя чувствуют и имеют высокую численность. Правда, климат слегка портит им жизнь, а также сказывается хозяйственная деятельность человека.– Бобры сейчас страдают из-за изменения водного режима рек, болот. Частично имеет значение климат – становится теплее и суше, из-за чего некоторые водоемы пересыхают. Плюс хозяйственная деятельность, которая сильно влияет на состояние воды, – продолжает биолог.По ее словам, очень негативную роль в этом процессе сыграла мелиорация, которая проводилась в 1970-е годы.– Она оттягивает воду, осушает поймы. А поскольку осадки у нас нестабильные, в тех местах, где была мелиорация, сейчас очень плохо с водным режимом, – говорит Наталья Брусенцова. – Это плохо и для людей, потому что сельскохозяйственные земли меняются не в лучшую сторону, и для животных, потому что из-за «улучшения» земель многие реки, пруды и болота еще больше пересыхают. Негативно сказывается и тотальная распашка пойм рек. Территории, оставшиеся без растительности, испаряют очень много воды.Так что бобер – это показатель экологического благополучия определенной местности.