Думаете куда бы махнуть на выходные? Мы расскажем о чрезвычайно красивых и интересных местах, куда можно поехать из Харькова. Густые леса, старинные усадьбы, необыкновенные карьерные ландшафты – поверьте, Слобожанщине есть чем вас удивить.Подборку маршрутов подготовили эксперты Tripmydream.
Тростянец – не просто провинциальный городок
Маршрут №1. Гончарно-архитектурный. Локации: Тростянец – Опошня. Продолжительность: один-два дня.
Начать маршрут предлагаем с Тростянца в Сумской области, который находится в двух часах езды от Харькова. На первый взгляд, это обычный провинциальный городок, которых в Украине тысячи, но на самом деле ему есть чем вас удивить. Здесь находится уникальный памятник архитектуры – Круглый двор. Это крепость-манеж, который был возведен в Тростянце в середине XVIII века на средства тогдашнего градовладельца. Внутри располагались конюшни и своеобразный ипподром для выгула лошадей. От крепости ему досталась разветвленная система подземных ходов, которые соединяли Круглый двор с имением хозяина двора и Благовещенской церковью.
В 1831 году хозяевами земель Тростянца стали известные помещики Голицыны. Новые владельцы обустроили в Круглом дворе амфитеатр, позднее здесь были склады, а сейчас это 250-летнее здание – известный памятник архитектуры. Там находится краеведческий музей, картинная галерея и музей шоколада. По соседству с двором – красивейшая усадьба Наджарицких-Голицыных, в которой свое время гостил композитор Петр Чайковский. Здесь он написал свою симфоническую увертюру к пьесе Островского «Гроза». Там можно заглянуть в мини-музей, посвященный композитору.
Налюбовавшись на историческое наследие, отправляйтесь отобедать в одно из местных кафе, а потом советуем прогуляться в дендрологический парк в урочище Нескучное. Место оправдывает название – там и правда не заскучаешь.
На территории в 256 гектаров раскинулся приятнейший парк, которому уже более 400 лет. В парке есть озеро и не запрещается устраивать пикники или даже останавливаться с палаткой, так что при желании можно организовать и то, и другое, но, видимо, не сейчас, а ближе к лету. Тем не менее это место, в котором хорошо в любую пору года – здесь царит умиротворенная атмосфера и приятно отдохнуть от городской суеты.
Опошня была крупным гончарным центром
Возможно, вы раньше не слышали об Опошне (Полтавская область), но это, между прочим, столица украинского гончарства. Здесь были найдены образцы глиняной посуды еще времен неолита, а с XVII века Опошня стала крупным гончарным центром – каждая третья семья здесь занималась этим ремеслом. Собственно, главная местная достопримечательность это музей гончарства – там расскажут об этом ремесле все и даже больше.
Опошня считается столицей гончарного искусства
Самый чудесное развлечение, которое ждет вас в Опошне – мастер-класс гончарного мастерства. Поверьте, попробовать действительно стоит – есть в этом что-то медитативное и успокаивающее, да и место располагает как нельзя лучше.
Как доехать до Тростянца
Из Харькова до Тростянца можно доехать на автобусе от автостанции возле центрального рынка. До Опошни из Тростянца тоже ходят автобусы, которые отправляются с местной автостанции.
Маршрут можно уместить в один день, если выехать рано утром. Если же ты планируешь никуда не спешить и спокойно все осмотреть, тогда лучше запланировать ночевку в Тростянце.
Выбор жилья в Тростянце невелик – сайты по бронированию предлагают лишь один, но вполне приличный отель. Двухместный номер там обойдется в 640 гривен в сутки. В соседнем городке Ахтырка выбор куда больше: снять квартиру посуточно можно от 300 грн/сутки, отель – от 500 грн/сутки за двухместный номер. Ехать до Ахтырки около 20 минут, так что это вполне подходящий вариант.
Лазурная вода Новоселовского карьера так и манит
Маршрут №2. Фантастический. Локации: Новоселовка – Антоновка. Продолжительность: один день.
В селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области затаилось одно просто инопланетное местечко – кварцевый карьер. Здесь белоснежный песок контрастирует с лазурной водой и так и манит окунуться... вот только сделать это не получится. И не потому, что сейчас зима. Увы, это никакой не курорт, а промышленный объект, который тщательно охраняется, так что прогулка, скорее всего, выйдет не такой приключенческой, как можно было бы представить.
Купаться здесь запрещено: карьер очень глубокий – его глубина местами достигает сорока метров. Спускаться к карьеру можно только в некоторых местах, да и в целом нужно быть предельно осторожным, так как место не предназначено для туристических целей. Так что сразу учтите, что на карьер, скорее всего, удастся взглянуть лишь сверху, но даже так вид определенно того заслуживает.
В Антоновке притаился филиал Мертвого моря
В продолжение маршрута по максимально необычным местам, которые даже не ожидаешь увидеть под Харьковом, отправляемся к местному филиалу Мертвого моря – соленому озеру, которое находится в селе Антоновка Кегичевского района. Откуда же взялось посреди степей соленое озеро? История вот какая: в 60-х годах прошлого века здесь планировали оборудовать газовую скважину, но при ее бурении произошла авария – газ взорвался, вследствие чего образовался кратер диаметром 60 метров.
Филиал Мертвого моря в Антоновке – чудесное место
Между залежами газа и грунтом оказалась прослойка соли, до которой в результате взрыва добрались грунтовые воды. Они и заполнили образовавшийся кратер – так на его месте появилось соляное озеро. Постепенно оно опресняется, но в настоящее время его соленость не отстает от морской. В теплое время года это любимое место для купания местных жителей, да и просто чудесное место, возле которого приятно отдохнуть.
Как добраться: до Новоселовки можно добраться от харьковского центрального рынка на автобусах №№8, 9 и 12. Доехать до поселка Новая Водолага и пройтись немного пешком. А до Антоновки оттуда примерно час езды, но учтите, что ориентироваться придется на месте. До пункта назначения помогут добраться попутки и местные маршрутки, но, конечно, в идеале ехать на своем транспорте.
С горы Кременец видны Гомольшанские леса
Маршрут №3: Лесной. Локации: гора Кременец – гора Казачья. Продолжительность: один-два дня
Начнем этот маршрут с покорения высоты – горы Кременец в городе Изюме Харьковской области. Согласно одной из версий название горы происходит от татарского «кермен», а по второй версии – все дело в местных залежах кремния. Конечно, до карпатских вершин ей далеко, но по местным меркам высота основательная – 218 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка Харьковской области.
С Казачьей горы открывается потрясающий вид на реку Северский Донец
Поднявшись на гору, вы первым делом заметите старинные каменные скульптуры – это главная достопримечательность Кременца. По легенде в былые времена язычники поклонялись здесь богу солнца, но по неизвестным причинам бог разгневался на них и обратил в камни. Это и есть те самые каменные истуканы. Впрочем, если хотите знать реалистичную версию событий, то на самом деле скульптуры были установлены здесь в 90-х годах прошлого века. Также на горе установлен мемориал солдатам, погибшим во Второй мировой войне.
Старинные каменные скульптуры – главная достопримечательность Кременца
Главное, ради чего стоит сюда заглянуть, – это, конечно же, виды. Отсюда открывается просто невероятная панорама Гомольшанских лесов, Северского Донца и окрестностей Изюма. А любителям пеших прогулок наверняка понравится и сам подъем. Все таки не так уж много мест неподалеку от Харькова, где можно почувствовать себя покорителем вершин.
Как добраться до горы
Гора расположена в Изюме, это полтора-два часа езды от Харькова. Если планируете ехать на общественном транспорте, то отправляйся на автостанцию №6 на Пролетарской и садитесь на один из автобусов, следующих через Изюм. Дальше пешком – от города до горы примерно два километра, так что можно и прогуляться.
При желании можно растянуть маршрут на два дня и остаться с ночевкой в Изюме. Это один и старейших городов в Харьковской области, где вы без проблем найдете отель или апартаменты. Аренда квартиры обойдется от 300 грн/сутки, номер в отеле – от 450 грн/сутки. Впрочем, рядом с Изюмом раскинулись такие природные красоты, что вариант остановиться с палаткой на берегу Северского Донца выглядит даже более привлекательно. Возьмите на заметку как вариант для будущего летнего отдыха.
С Казачьей горы открывается потрясающий вид
История Казачьей горы в селе Коропово Змиевского района уходит корнями в XVII век, когда здесь располагался Николаевский монастырь. После указа Екатерины II ликвидировать Запорожскую Сечь, он стал одним из убежищ для казаков. По преданию, когда Екатерина II приказала уничтожить монастырь и мятежных казаков, они пытались спастись вплавь и прыгали в реку, многие из них погибли. Так местность и получила свое название – Казачья гора.
В наше время этот 60-метровый холм стал излюбленным местом отдыха харьковчан. С него открывается просто потрясающий вид на реку Северский Донец и местные леса, так что не поленитесь взобраться по его тернистным тропинкам на самую вершину. Здесь устраивают пикники, а лесная гуща с ее тропинками и песчаными обрывами так и манит прогуляться. Это место, где дышится легко и просто, – идеальный вариант для перезагрузки от городской жизни. На маршрутах установлены стенды с информацией о здешних местах, а также указатели, при помощи которых легко можно сориентироваться. Гора входит в национальный природный парк «Гомольшанские леса», так что после посещения вершины можно еще хоть целый день изучать лесные красоты.
Как добраться: Казачья гора находится в селе Коропове в 50 км от Харькова. Чтобы добраться сюда, садитесь на автобус №316т возле Конного рынка и езжайте до конечной остановки – до Змиева. От Змиева до Короповых хуторов транспорт не ходит, но на местном автовокзале вы без труда найдете такси, которое довезет вас туда не за все деньги мира. Ориентир – ресторан «Пьяная хата». Около него можно выходить и уже пешком направляться к горе.