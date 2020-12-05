Думаете куда бы махнуть на выходные? Мы расскажем о чрезвычайно красивых и интересных местах, куда можно поехать из Харькова. Густые леса, старинные усадьбы, необыкновенные карьерные ландшафты – поверьте, Слобожанщине есть чем вас удивить.



Тростянец – не просто провинциальный городок

Опошня была крупным гончарным центром

Как доехать до Тростянца



Лазурная вода Новоселовского карьера так и манит



В Антоновке притаился филиал Мертвого моря







Филиал Мертвого моря в Антоновке – чудесное место

С горы Кременец видны Гомольшанские леса

Как добраться до горы



С Казачьей горы открывается потрясающий вид