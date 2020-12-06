Праздники приближаются. На главной площади Харькова уже сверкает огнями елка и смонтирован новогодний городок. Будут ли в этом году новогодние гулянья? Город застыл в ожидании решения о локдауне.

Монтировать новогоднюю елку на площади Свободы в нынешнем году начали как никогда рано – еще в октябре. Сегодня она, сверкая разноцветными огнями, уже поднимает настроение горожанам. Под ней посетителей приветствует четырехметровый Дед Мороз с санями.– Нас перевели на удаленную работу, поэтому в центр не выезжала давненько. В спальных районах, несмотря на вечернее освещение, все равно какая-то какая-то серость. Еще и погода не добавляет оптимизма... Сегодня вот попала на площадь – а тут такая красота! Сразу настроение поднялось, ароматом праздника повеяло, – улыбается бизнес-аналитик Анжела. – Ну, нельзя лишать народ праздника, особенно в такое депрессивное время.– Я работаю в центре, поэтому за установкой елки наблюдала каждый день. Вы знаете, да – настроение поднимает. Все таки Новый год, как ни крути – мой любимый праздник. Думаю, он сможет хоть на время развеять всеобщий пессимизм, вызванный пандемией, – считает кассир Виктория.Вокруг елки монтируют новогодний городок.– Декорации, фотозоны со сказочными персонажами, ярмарочные домики, каток, избушка Деда Мороза – все как в прошлом году, – сообщила «Вечернему Харькову» администратор новогоднего городка Анастасия Камьянская. – В этом году ничего нового не появилось.Однако как новогодний городок будет принимать гостей, развернутся ли на площади традиционная новогодняя ярмарка и фудкорт, откроется ли детская зона, фотозоны со сказочными персонажами и гирляндами, начнут ли работать аттракционы и каток?– Пока неизвестно – ждем информации по поводу локдауна, – говорит Анастасия Камьянская. – По поводу ярмарки тоже нет никакой ясности. Обещают рассказать, пока ждем. Все зависит от власти, но пока ничего внятного не говорят.Напомним, в прошлом году новогодний городок на главной площади Харькова открылся 19 декабря – концертом с Дедом Морозом и Снегурочкой.