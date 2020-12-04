Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Любви Сердюковой, 1954 года, жительницы села Караван Нововодолажского района. Женщина утром 23 ноября 2020 ушла из дома и не вернулась.

на вид 65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, овальнее лицо, короткие светло-русые волосы, прямой нос.в шерстяной красную шапку, пятнистую красную куртку, черные резиновые калоши.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Нововодолажское отделение полиции по телефонам:, или другим удобным способом.