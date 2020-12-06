Кабмин собирается раскрыть счета всех украинцев. В Национальном банке сочли это плохой идеей и выступили против правительственного законопроекта, который предусматривает создание единого реестра счетов физических и юридических лиц. Эксперты согласны: создание такого реестра – это просто создание места, откуда удобнее красть информацию.



Доверия к банковской системе снизится

Прежние проблемы покажутся детским лепетом

Данные будут утекать

Нарушение принципов банковской тайны

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4135 «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020–2024 годы», который предусматривает утверждение Антикоррупционной стратегии на период до 2024 года.Документ содержит описание проблем в сфере борьбы с коррупцией и перечень мероприятий для их решения. Среди прочего предлагается создать единый реестр счетов физлиц и юрлиц, а также индивидуальных банковских сейфов. Доступ к реестру предлагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам.В Национальном банке считают, что предложенный в проекте закона способ получения правоохранительными органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института этой тайны как такового.– Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе, – говорят в Нацбанке. – Основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов уже определены законом «О банках и банковской деятельности».НБУ предложил депутатам во время доработки законопроекта ко второму чтению исключить норму о создании реестра счетов физлиц и юрлиц.По мнению главного редактора издания «Деньги.ua» Александра Крамаренко, любые поползновения на сужение области применения банковской тайны являются очень опасными по нескольким причинам.Во-первых, считает эксперт, это будет препятствовать притоку ресурсов в банковскую систему от физлиц.– Во время кризиса происходит отток средств из банков и, как следствие, у них возникают проблемы. Если новая норма вступит в силу, то у банковской системы появятся дополнительные сложности. В случае принятия этого законопроекта проблемы, связанные с вступлением в силу норм о финмониторинге в апреле 2020 года, когда начался отток средств из банков, покажутся детским лепетом по сравнению с грядущими, – говорит эксперт. – В текущем году и так резко увеличился объем наличных средств, находящихся в обращении вне банков. То есть люди просто будут стараться держать деньги за пределами банков.Во-вторых, правительственная идея, по мнению Александра Крамаренко, – это колоссальная поддержка криминалитета.– Создание такого централизованного реестра практически стопроцентно означает, что данные будут утекать, – поясняет он. – Есть практика, когда СБУ блокирует кражу данных из налоговой, из таможни. Не так давно были очередные сообщения на эту тему. Здесь работает простой принцип: не хотите утечки информации – не накапливайте ее. Налоговая легко достает нужные ей данные через идентификационные коды. А создание такого реестра – это просто создание места, откуда удобнее красть информацию.И в-третьих, соглашается с позицией Нацбанка эксперт, нормы о создании реестра счетов физлиц и юрлиц– это нарушение принципов банковской тайны, которая в последние годы и так была очень сильно обгрызена со всех сторон новыми нормами по финмониторингу и прочими нововведениями.– В Украине у налоговой и так нет никаких проблем в доступе к информации о счетах и о ячейках. По той простой причине, что в свое время были пролоббированы введение идентификационного номера и требование об указании этого номера при заключении договора аренды банковского сейфа, – говорит Александр Крамаренко. – Таким образом, если налоговая подает в банк запрос по конкретному человеку, там сразу видно, какие счета у него есть, какие банковские ячейки и т.д. Банков у нас не много, и доступ к данной информации происходит контролируемо. Для того чтобы такой запрос был отправлен, нужны какие-то основания. А если будет создан вышеупомянутый реестр, то любой клерк сможет залезть в этот реестр, сделать выборку и слить ее криминалитету или кому-то еще.