В результате столкновения пострадали пятеро человек.

Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, авария произошла вечером, 3 декабря, на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с Чугуевом. Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля «Fiat» столкнулся с рейсовым автобусом «NEOPLAN», который остановился на перекрестке для поворота.В результате аварии водитель автомобиля «Fiat» и четверо его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. 44-летний водитель рейсового автобуса «Харьков-Двуречная» и около 40 его пассажиров не пострадали.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Если вина одного из водителей будет установлена, его ждет наказание до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.