Качество продуктов питания не стоит на месте: меняются требования к товарам и услугам, некоторые производители улучшают показатели, другие, наоборот, делают откровенный фальсификат. Это в полной мере относится и к консервам из томатов.

По словам генерального директора ГП «Харьковстандартметрология Владимира Величко, как ориентир для производителей в Украине действует национальный стандарт ДСТУ 5081:2008 «Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия». Он содержит требования к изготовлению концентрированных томатной пасты, томатного пюре и томатного сока. Эти продукты из томатов на вид схожи между собой, но все же имеют различия по составу и требованиям, которые к ним предъявляются. Разберемся, чем же они отличаются.– Согласно стандарту, концентрированные томатные пюре и паста изготавливаются из должным образом подготовленных свежих томатов или измельченной протертой томатной массы, стерилизованных томатопродуктов (асептического консервирования) путем их уваривания до необходимой концентрации, – поясняет Владимир Величко. – Также в эти продукты разрешено добавлять соль, регуляторы кислотности, специи и/или ароматные травы (для пюре), а также консерванты (для пасты). Концентрированный томатный сок получают из должным образом подготовленных свежих томатов с добавлением соли, регуляторов кислотности, специй и/или ароматных трав, экстрактов пряностей или без них.Томатные пюре и паста фасуются и поступают в продажу, а концентрированный томатный сок производители, как правило, впоследствии разводят водой и получают восстановленный сок. Именно в таком виде он и появляется на прилавках магазинов.