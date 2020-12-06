Многие считают, что спина болит у пожилых людей, у спортсменов, которые много тренируются, или у людей, занимающихся физическим трудом. Но так ли это на самом деле? Моей дочери 34 года, а она постоянно мается с поясницей. Почему? Ирина Валерьевна

Мифы о боли в спине, которыми успешно пользуются различные шарлатаны, комментирует врач-нейрохирург Вадим Ильяшенко.Миф 1: если спина болит в молодом возрасте, что же будет в старости?Факт: пиковый возраст возникновения боли в спине приходится на 35–55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которой являются межпозвоночные диски.Миф 2: при боли в спине нужен покой, постельный режим и минимальное количество движения.Факт: спокойствие и постельный режим могут стать причинами задержки в выздоровлении и перехода боли в хронические. Поэтому во время приступов боли нужно сохранять двигательную активность насколько возможно — это основная рекомендация. Физическая активность и упражнения – это основные лекарства от боли в спине.Миф 3: обострение боли в спине нужно лечить в больнице.Факт: в подавляющем большинстве случаев стационарное лечение не требуется. Пребывание в стационаре может даже навредить – например, из-за снижения физической активности или больничных инфекций.Миф 4: для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы.Факт: медикаментозное лечение – едва ли не последний метод, о котором стоит думать, когда возникает боль в спине. Если все-таки нужны препараты для устранения боли, то вполне достаточно приема таблеток. Эффект будет такой же, как и от уколов. К тому же внутримышечные инъекции могут быть болезненными и сопровождаться осложнениями (постинъекционными инфильтратами и абсцессами). А лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования.Миф 5: если болит спина, нужно принимать хондропротекторы.Факт: хондропротекторы – лекарственные препараты, которые якобы стимулируют процессы регенерации хрящевой ткани и замедляют ее дальнейшую дегенерацию. На самом деле это пустая трата денег. Не существует никаких исследований, доказывающих эффективность хондропротекторов.Миф 6: Если болит спина, помогают физиотерапевтические процедуры – электрофорез, магнитотерапия или лазер.Факт: нет никаких доказательств эффективности данных процедур во время приступов боли в спине. Польза от них может быть только одна — если регулярно ходить на процедуры, то ходьба как вид физической активности поможет быстрее избавиться от боли.Миф 7: если болит спина, нужно сделать МРТ или рентген.Факт: в большинстве случаев нет необходимости в дополнительных исследованиях, если врач не обнаружил при осмотре признаков серьезных заболеваний. Большинство изменений, выявляемых на МРТ, носят естественный возрастной характер, не являются источниками боли в спине и часто встречаются у людей без симптомов.Миф 8: на МРТ у меня нашли протрузию (разрыв диска, спондилоартроз, остеофиты и др.), Это значит, что обязательно нужно лечить протрузию.Факт: такой подход к лечению – это лечение снимков МРТ, а не пациента. Часто ситуация, которую мы видим на МРТ (рентгене, КТ) редко имеет отношение к боли в спине. Это лишь проявления процессов старения организма. Большинство приступов боли проходят в течение нескольких дней-недель.Миф 9: протрузия – это состояние перед грыжей, поэтому ее нужно лечить.Факт: протрузия межпозвонкового диска – одно из проявлений дегенеративного процесса позвоночника, так же как и грыжа. Эволюция протрузии может быть разная: она может со временем увеличиться в размерах или долго оставаться без изменений, может уменьшиться или на ее месте образуется грыжа диска. Предусмотреть, как будут развиваться события в каждом конкретном случае, невозможно и не нужно. Это естественные процессы, которые во многом зависят от генетики. На их ход невозможно повлиять медицинскими методами. Лучшее, что вы можете сделать, – вести активный здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.Миф 10: нужно периодически делать МРТ – следить за изменениями в позвоночнике.Факт: еще один пример бесполезной траты денег. МРТ нужно делать только в том случае, если появляются признаки серьезных заболеваний, а это бывает редко – в 1-2% случаев. Изменения на МРТ со временем будут происходить в любом случае, так как люди стареют.Миф 11: чтобы не болела спина, нужно укреплять мышечный корсет позвоночника.Факт: в результате исследований установлено, что упражнения, направленные исключительно на укрепление мышечного корсета, не имеют преимуществ перед другими видами физической активности, например, йогой или пилатесом. Даже обычная регулярная ходьба является высокоэффективным методом в преодолении боли в спине.Миф 12: спина болит из-за плохой осанки.Факт: современные исследования не выявили связи между плохой осанкой и болями в спине. Многие люди, имеющие плохую осанку, не страдают от боли. В то же время встречаются пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. На самом деле к дискомфорту и боли в спине ведет отсутствие активности.Миф 13: если периодически болит спина, нельзя наклоняться и поднимать тяжести.Факт: как и другие части опорно-двигательного аппарата (например, колени), позвоночник создан для движений и адаптируется ко многим видам активности. В том числе и к наклонам и подъему тяжестей. Нужно просто быть к этому готовым.Человек может почувствовать боль в колене после необычной активности – например, при ходьбе после длительного периода отсутствия активности. Так же и боль в спине может возникать после неудобного подъема тяжестей.Регулярно делайте упражнения, и ваша спина будет защищена, советует Вадим Ильяшенко.