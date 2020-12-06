В Национальный банк поступает все больше жалоб от украинцев на отказ предприятий торговли и услуг принимать те или иные монеты, которые не выводились из оборота. В частности, такие жалобы касаются случаев, когда отказываются принимать золотистые одногривенные монеты.

Граждане, как сообщает пресс-служба Нацбанка, жалуются на неприятные случаи, когда они не смогли заплатить за товары или услуги из-за того, что Национальный банк якобы изъял из обращения одногривенную золотистую монету.– Нацбанк ответственно заявляет – это не так! Все золотистые одногривенные монеты являются законным средством платежа, – говорят в НБУ.Такими монетами можно свободно расплатиться на территории Украины: в магазинах, банках, транспорте, заведениях общественного питания и быта и т.п.– Их обязаны принимать для расчетов везде и все в нашем государстве – продавцы, кассиры, водители маршруток, – отмечают в Нацбанке.Кроме того, остаются действительным платежным средством монеты номиналом 10 и 50 копеек.В этом году Национальный банк изъял из обращения только монеты номиналом 25 копеек. Такие монеты можно обменять в течение следующего года в отделениях всех банков. А потом в течение еще двух лет – в НБУ и уполномоченных банках – Ощадбанке, Приватбанке, «Райффайзен Банке Аваль», ПУМБ. Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений.В случае отказа банков принимать для обмена 25-копеечные монеты или принимать в качестве законного платежного средства монеты других номиналов, находящихся в обращении, граждане могут обращаться с жалобами в НБУ. Позвонить на горячую линию НБУ можно по номеру (0800) 505-240.– Все факты Национальный банк тщательно проверять и реагировать на них, – обещают в НБУ.Вывод из обращения монет номиналом 25 копеек и банкнот старых образцов, выпущенных до 2003 года, начался с 1 октября 2020 года. С этой даты украинцы не могут использовать при расчетах наличными такие монеты и банкноты, однако их можно обменять в течение ближайших трех лет.