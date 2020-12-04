Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, следствие установило, что в течение года 45-летний житель Дергачей неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в отношении своей гражданской жены, с которой имеет общего ребенка.«С июня 2019 года мужчина состоял на учете Дергачевского отделения полиции, как лицо, совершающее домашнее насилие. Однако должных выводов домашний тиран не сделал. Неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершал психологическое насилие в отношении гражданской дружбы и бил ее. Такое поведение безработный мужчина объяснял отказом жены давать ему деньги на кофе и сигареты», - рассказали правоохранители.Во время судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину.