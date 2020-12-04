События 5 декабря Украина будет отмечать Международный день волонтера Вечерний Харьков 4.12.2020 159 О том, как харьковчан разных профессий объединила идея помощи людям, рассказали корреспонденты Вечірніх Новин. Читайте также Погорельцы из Двуречанского района четвертый месяц ждут обещанной компенсации Отделение клинической больницы все еще не принимает больных с COVID-19 Последняя сессия старого горсовета не прошла без скандала БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Погорельцы из Двуречанского района четвертый месяц ждут обещанной компенсации События 4.12.2020 Лента новостей Погорельцы из Двуречанского района четвертый месяц ждут обещанной компенсации 4.12.2020 Отделение клинической больницы все еще не принимает больных с COVID-19 4.12.2020 Последняя сессия старого горсовета не прошла без скандала 4.12.2020 Накануне Дня ВСУ харьковских военных поздравила украинская рок-группа 4.12.2020 В Харькове наградили матерей погибших воинов АТО и ООС 4.12.2020 5 декабря Украина будет отмечать Международный день волонтера 4.12.2020 Харьковские профсоюзы выступили против законопроекта, который угрожает правам работников 4.12.2020