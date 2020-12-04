Группа "Село і люди" провели концерт для харьковских зенитчиков.

Об оригинальном поздравлении сообщили в пресс-службе воздушного командование "Восток"По случаю Дня Вооруженных Сил Украины группа "Село і люди" посетили харьковских зенитчиков, чтоб поздравить военных рок-концертом.«Творческий десант пожелал защитникам Украины крепкого здоровья, благополучия, счастья, согласия и сил, стойкости в достижении целей, успешного выполнения поставленных задач и новых свершений в деле служения Родине», - сообщили в командовании.