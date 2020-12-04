Часть пострадавших от пожаров в Двуречанском районе вышли под стены Харьковской областной администрации, чтоб добиться обещанной компенсации.

Напомним, что 2 сентября в Харьковской области вспыхнули сразу несколько масштабных пожаров – в Чугуевском и Двуречанском районах области. Огонь охватил сотни гектаров леса и перекинулся на жилые дома, полностью уничтожив село Горобьевка и частично Гряниковку и Кутьковку. В результате пожаров выгорело 22 домовладения, более полусотни человек эвакуировано, 33 остались без жилья.Подробности в программе Анны Почапской "Ремарки".