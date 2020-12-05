Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Льва Ландау, 12 (п. №9, стояк); ул. Броненосца Потемкина, 1-а,б, пр. Льва Ландау, 20 (п. №12, стояк); ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк)б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк)ул. Тверская (ч/с), пр. Ново-Баварский, 121ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк)ул. Большая Панасовская, 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк)ул. Деревянко, 7 (стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк)