Личность погибшей устанавливается.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 4 декабря в 20:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Академика Богомольца.К месту пожара немедленно были направлены шесть отделений службы спасения на автоцистернах и два отделения на автолестнице. На момент прибытия пожарных в квартире на шестом этаже горели мебель и домашние вещи. Из горящего помещения удалось спасти женщину, а из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 13 человек.По словам спасателей, во время тушения пожара в лифте пожарными было обнаружено тело женщины, чья личность на данный момент устанавливается.В 21:33 пожар был локализован, а в 22:09 окончательно ликвидирован.