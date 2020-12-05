Полиция расследует обстоятельства аварии в Шевченковском районе Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Национальной полиции, накануне вечером, на трассе «Чугуев-Меловое» произошло столкновение двух автомобилей «КАМАЗ» и легковушек «Citroen Berlingo» под управлением 40-летнего харьковчанина и «Peugeot» под управлением 40-летнего жителя Чугуева.В результате столкновения с травмами были госпитализированы 56-летний водитель грузовика, водитель «Peugeot» и его 41-летняя пассажирка. Они были доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Citroen» значительных повреждений не получил и отказался от госпитализации.По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.