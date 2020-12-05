Также в результате пожара пострадали два человека.

4 декабря в 16:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в городе Мерефа, где загорелся гараж с автомобилем внутри.Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, на ликвидацию пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне, на момент прибытия которого огонь полностью охватил гараж и автомобиль ВАЗ-2170.Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина 1989 года рождения. Его госпитализировали в больницу с ожогами рук и туловища I-II степени 10%. Еще один пострадавший 1986 года рождения получил термические ожоги правой кисти II степени и от госпитализации отказался.В 16:47 пожар был локализован, а в 17:40 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.